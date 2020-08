Coronavirus, in Campania 29 positivi e 7 guariti nelle ultime 24 ore

Sono 29 i nuovi positivi in Campania, 25 dei quali legati ai contagi registrati nella struttura ricettiva di Sant’Antonio Abate. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dall’unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. I tamponi del giorno sono 1.333. Il totale dei positivi in Campania è di 5.143 su un complessivo di 352.838 tamponi. Nessun decesso, il totale resta a 440. I guariti del giorno sono 7 per un complessivo di 4.279.