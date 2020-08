Coronavirus, in Campania 27 nuovi positivi 4 guariti nelle ultime 24 ore

Alla mezzanotte di ieri in Campania 27 nuovi positivi di cui 9 legati ad una struttura sanitaria di Acerra (6 comunicati ieri + altri 3). Nelle ultime 24 ore sono stati esaminati 1.708 tamponi. Il totale dei positivi, dall’inizio dell’emergenza in Campania raggiunge quota 5.170. Il totale dei tamponi è invece di 354.546. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Il dato resta fermo a 440. 4 nuovi guariti che porta il totale a 4.283. Quarantena obbligatoria in Campania anche per gli emigranti che rientrano dall’estero, anche paesi Shengen, (Germania, ecc). E’ necessario effettuare tampone di controllo che se negativo blocca la quarantena. La precisazione è stata fornita su specifica richiesta dallo staff del governatore De Luca.