Coronavirus, in Campania 249 positivi e 24 guariti nelle ultime 24 ore

Sono 249 le persone risultate positive al Coronavirus, in Campania, su 7900 tamponi esaminati. E’ quanto rende noto l’Unità di Crisi della Regione Campania. Dei 249 positivi, si spiega in una nota, 45 sono ‘casi di rientro’ (20 dalla Sardegna, 25 da Paesi esteri) e 16 contatti stretti di precedenti casi di rientro. “Con oggi sono da considerare esauriti i tamponi arretrati legati ai rientri dall’estero e da altre regioni – si sottolinea – Si conclude questa fase dell’operazione filtro del piano sicurezza e prevenzione messo in atto dalla Campania, unica regione d’Italia che dal 12 agosto scorso ha reso obbligatorio lo screening per chi rientra”. Ad oggi sono 8.377 il totale dei positivi su un totale di 467.131 tamponi. Zero i decessi registrati e 24 le persone guarite.