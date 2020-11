Coronavirus, in Campania 1764 nuovi casi e 2344 nelle ultime 24 ore

Sono 1.764 i casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 1.437 asintomatici e 327 sintomatici, a fronte di 13.744 tamponi. Il dato è dell’Unità di crisi della Regione, e porte il totale positivi a 140.195 dall’inizio della pandemia. Sono poi 78 i decessi registrati oggi, ma relativi al periodo tra il 20 e il 23 novembre, per un totale pari a 1.387. I guariti poi sono 2.344, per un totale di 35.957. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, sono occupati 201; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli da privati, sono occupati 2.274.