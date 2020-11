Coronavirus, in Campania 1626 positivi nelle ultime 24 ore

Si alza di poco la curva dei contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto rende noto l’Unità di Crisi della Regione Campania sono 1.626 i positivi – 1.431 asintomatici – su 14.286 tamponi esaminati. Il che significa che la percentuale tra positivi e tamponi è delll’11,3%; ieri era del 10,60%. Sono 42 le persone decedute -18 deceduti nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri – mentre sono 1.843 le persone guarite. Il report posti letto su base regionale indica in 182 i posti di terapia intensiva occupati e in 656 i posti letto di terapia intensiva disponibili. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (posti letto Covid e offerta privata), quelli di degenza occupati sono 2.141