Coronavirus, in Campania 1593 positivi e 123 guariti nelle ultime 24 ore

Alla mezzanotte di ieri in Campania 1.593 nuovi positivi al covid-19 su 12.695 tamponi analizzati con una percentuale che arriva al 12,55%. Dei nuovi positivi 79 sono sintomatici mentre 1.514 sono asintomatici. In totale i positivi, dall’inizio dell’emergenza in Campania, sono 27.412. Il totale dei tamponi è 778.882. Nei primi 17 giorni di ottobre sono decedute 21 persone in Campania (totale 522). Ci sono anche 123 nuovi guariti in Campania (totale 8.576). In terapia intensiva in Campania sono 85 i pazienti ricoverati (per 113 posti complessivi disponibili) e 884 ricoverati con sintomi (per 925 posti complessivi disponibili).