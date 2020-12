Coronavirus, in Campania 1088 positivi nelle ultime 24 ore

Calano i positivi, anche a fronte di meno tamponi, ma si riduce ulteriormente la curva del contagio oggi al 6,9% rispetto al 7,03%. Sono 1.088 i positivi di oggi, 14 dicembre, secondo il Bollettino diffuso dall’ Unità di crisi della Regione Campania. I tamponi eseguiti sono stati 15. 472 in diminuzione per il fine settimana. Gli asintomatici sono 1.005, i sintomatici 83. Con i dati di oggi il totale dei positivi in Campania sale a 175.053. Il totale dei tamponi eseguiti è di 1.821.695. I morti sono 30. Di essi 9 sono deceduti nelle ultime 48 ore e 21 deceduti in precedenza ma sono stati registrati ieri; Il totale dei deceduti sale a 2.340. I guariti sono 1.648. Il totale dei guariti sale a 80.043. Dati che indicano tutto sommato una situazione in costante miglioramento ma la preoccupazione resta alta.