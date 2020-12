Coronavirus, in Campania 1060 positivi nelle ultime 24 ore

Il bollettino quotidiano dell’unità di crisi evidenzia che sono 1.060 i positivi del giorno in Campania, in diminuzione rispetto ai 1.552 del giorno precedente, ma si registra anche un calo dei tamponi effettuati, passati da 19.31 a 12.330. Il rapporto tra positivi e tamponi è dell’8,5% contro l’8 per cento di ieri. Tra i positivi del giorno ce ne sono 926 asintomatici e 134 sintomatici. Il totale dei positivi da inizio pandemia è di 166.353 su un complessivo di 1.708.880 tamponi. Altri 39 deceduti (12 nelle ultime 48 ore e 27 deceduti in precedenza ma registrati ieri;) che fanno arrivare il totale dei morti a 2.029. I guariti sono 1.969 per un totale di 64.029. Il report periodico sull’andamento dell’epidemia da covid-19 nella città di Napoli mette in evidenzia che nelle ultime due settimane di novembre si è avuta ”una sostanziale diminuzione” dei contagi, ma resta comunque ”critica” la situazione delle Municipalità VII (Miano, San Pietro a Patierno, Secondigliano) e VIII (Chiaiano, Scampia, Piscinola) e sottolinea che ”l’aumento dell’età media dei contagi e della mortalità rappresenta un segnale da considerare attentamente”. Il report è frutto dello studio voluto dal Comune di Napoli. ”La situazione degli ospedali è migliorata negli ultimi giorni perché c’è meno pressione anche in virtù della zona rossa che è stata nella gran parte rispettata ma mi preoccupa il numero dei morti che è altissimo nella nostra città e molti stanno morendo in casa”. Sono le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito all’andamento dell’epidemia da covid-19 in città.