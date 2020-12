Coronavirus, in Campania 1.198 i positivi nelle ultime 24 ore

Secondo quanto rende noto l’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.198 i positivi – 99 sintomatici – su 14.106 tamponi. Il che significa che la percentuale è pari a 8,49%; ieri era 8,57%. Diminuiscono anche gli accessi al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, circa trenta – nei momenti di picco della seconda ondata della pandemia si arrivava a circa 60 pazienti – ma i casi sono più gravi. Sui 30 in pronto soccorso, 14 sono intubati con l’ossigeno. Visto l’afflusso gestibile di infetti covid, per ora la tendostruttura di supporto al pronto soccorso è vuota. In questi giorni il, personale ha anche risolto un problema di infiltrazione d’acqua nella struttura che era dovuta a un difetto di una finestra. In totale, informa l’ospedale Cardarelli, al momento sono 170 i pazienti covid nei diversi reparti della struttura. Al, via stamattina anche ai tamponi effettuati dai medici di base: trenta i pazienti a Fuorigrotta, nell’area dell’ex Palazzetto dello Sport Mario Argento; gli altri due punti per i tamponi “drive in” sono al parcheggio Anm di Chiaiano e al parcheggio Anm dell’ex mercato ortofrutticolo, nelle adiacenze del Centro Direzionale. C’è un sistema di prenotazione online con una piattaforma che si chiama “netmedica” “che non è ancora partito – spiega Luigi Napoli, medico di famiglia a Bagnoli – e quindi per questi giorni ci stiamo organizzando con messaggi sul cellulare per raccogliere i pazienti che vogliono fare il test”. C’è, invece, preoccupazione a Torre del Greco (Napoli) per un focolaio da Covid-19 esploso in una casa di riposo, il Ricovero della Provvidenza di via Purgatorio, dove negli ultimi giorni sono morti cinque anziani ospiti. Il Ricovero della Provvidenza, nel quale non si erano registrati contagi durante la prima ondata dell’emergenza pandemica, avrebbe visto registrare la prima positività legata al Coronavirus lo scorso 24 novembre. Nel Casertano, invece, la situazione tende sempre più a migliorare: sono più del doppio le persone guarite dal Covid nelle ultime 24 ore rispetto ai nuovi positivi; 432 coloro che si sono lasciati alle spalle il virus a fronte di 204 nuovi contagiati, poco oltre il 10% dei tamponi processati (1818). Il numero delle persone attualmente positive scende così sotto quota diecimila (9616), seguendo quel percorso ormai costante di decrescita della curva del contagio che si registra da due settimane.