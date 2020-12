Coronavirus, in Campania 1.080 positivi nelle ultime 24 ore

La percentuale positivi-tamponi è in leggero rialzo – 8,7% contro 8.5% di ieri – ma un dato che fa sperare in Campania è il numero dei guariti: ieri erano 1969, oggi 2575. Di poco ma i positivi superano ancora la quota mille – 1.080, nelle ultime 24 ore; 73 i sintomatici su 12.360 tamponi esaminati. Non si ferma, dunque, la corsa del Covid che in Campania, secondo i dati dell’Unità di Crisi, ha ucciso 11 persone nelle ultime 48 ore. Calano, invece, ancora i nuovi contagiati nel Casertano, una delle are più colpite dopo il Napoletano. Il dato che conferma il trend positivo della curva Covid è quello dei guariti, che ogni giorno ammonta a centinaia di persone: nelle ultime 24 ore sono 747 i guariti a fronte di 185 nuovi positivi su 1661 tamponi (positivo l’11,6% dei test praticati). Il totale delle persone attualmente positive, rispetto a ieri, cala dunque di 566 unità, ed oggi è pari a 10135 contagiati (31745 da inizio pandemia). Ciò che per ora, neanche in queste zone, non si azzera è il conto giornaliero delle vittime: oggi sono 4 in più di ieri, per un totale da inizio pandemia di 319 persone morte causa Covid, quasi duecento (192) decedute negli ultimi trenta giorni.