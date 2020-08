Coronavirus, in Basilicata un nuovo positivo: il totale sale a 29

Solo uno dei 277 tamponi analizzati in Basilicata fra sabato scorso e ieri è risultato positivo: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che si tratta di una persona residente in Emilia-Romagna che è in isolamento a Rionero in Vulture (Potenza). In base agli ultimi dati, i lucani positivi al covid-19 sono 29, con due persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera: i lucani in isolamento domiciliare sono 28. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata 28 persone sono morte a causa del coronavirus e 376 sono guarite. In totale sono stati analizzati 56.277 tamponi, 55.631 dei quali sono risultati negativi.