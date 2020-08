Coronavirus, in Basilicata un nuovo caso positivo

Un nuovo caso positivo al coronavirus è stato riscontrato su 329 tamponi analizzati ieri in Basilicata. La task force regionale ha specificato che il contagio riguarda una persona residente a Calvello (Potenza). Con questo nuovo caso, è quindi salito a cinque il numero dei lucani attualmente positivi, tutti in isolamento domiciliare. E’ in attesa di essere dimessa l’unica persona ricoverata in Basilicata, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza: si tratta di una donna moldava comunque risultata negativa anche al secondo tampone. Dall’inizio dell’epidemia, il bilancio lucano parla di 28 vittime, 373 guariti, cinque cittadini stranieri non residenti in Basilicata attualmente positivi e in isolamento domiciliare e di 50 migranti positivi e in isolamento in strutture d’accoglienza. In totale sono stati analizzati 50.248 tamponi, di cui 49.651 risultati negativi.