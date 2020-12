Coronavirus in Basilicata, novembre è il mese con più casi

Tra febbraio e novembre in Basilicata sono stati segnalati al Sistema di sorveglianza integrato 8.587 casi di contagio da Covid-19: il mese con il maggior numero di segnalazioni è stato novembre (5.964), mentre giugno quello con il numero minore di nuovi casi (quattro, fatta eccezione per febbraio quando sono stati segnalati due contagi). I dati sono contenuti nel Rapporto “Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente – periodo gennaio-novembre 2020” realizzato dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall’Istituto superiore di sanità (Iss). Considerando il complesso dei casi diagnosticati tra febbraio e novembre – è scritto nel rapporto – si nota che più del 50% è concentrato in quattro regioni (Lombardia, Piemonte, Veneto e Campania) mentre tre regioni (Basilicata, Valle d’Aosta e Molise) hanno riportato meno di diecimila casi ciascuna. Per quanto riguarda i decessi collegati al Covid, in Basilicata tra febbraio e maggio sono stati 35 su 2.307 totali, due tra giugno e settembre (su 1.938), e 114 su 1.254 tra ottobre e novembre.

