Coronavirus, in Basilicata nessun positivo su 153 tamponi

Nessun tampone positivo sui 153 esaminati a ferragosto e ieri in Basilicata: lo ha reso noto la task force regionale. I residenti in Basilicata positivi al coronavirus sono undici (un altro che era inserito nella lista è stato depennato dopo un tampone di controllo che ha dato esito negativo). Fermi gli altri numeri: una persona ricoverata nell’ospedale di Potenza (ma ormai guarita dal covid-19), 28 morti e 374 guariti. In Basilicata, in isolamento in strutture di accoglienza, vi sono 36 migranti risultati positivi dopo il loro arrivo in regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati esaminati 51.009 tamponi, 50.404 dei quali risultati negativi.