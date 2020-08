Coronavirus, in Basilicata nessun nuovo caso su 278 tamponi

Quella di ieri, per la Basilicata, è stata un’altra giornata a “contagi zero”: secondo quanto reso noto dalla task force regionale, sono infatti risultati tutti negativi al coronavirus gli ultimi 278 tamponi analizzati. Restano quindi quattro i lucani attualmente positivi e che si trovano tutti in isolamento domiciliare, mentre è in attesa di essere dimessa l’unica persona ricoverata in Basilicata, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza: una donna moldava comunque risultata negativa anche al secondo tampone.