Coronavirus in Basilicata, Leone: “Situazione sotto controllo, ma dobbiamo stare attenti”

“Rispetto alla pressione ospedaliera, in Basilicata la situazione è decisamente sotto controllo, ma continuiamo a tenere alto il livello di guardia e a lavorare per favorire l’incontro tra medicina territoriale e strutture sanitarie”. Lo ha detto – in una dichiarazione diffusa all’Ansa dall’ufficio stampa della Giunta lucana – l’assessore regionale, Rocco Leone. Anche se il numero delle persone attualmente ricoverate (una trentina) sia in proporzione elevato rispetto a quello totale dei lucani positivi al coronavirus (circa 400), il sistema ospedaliero della Basilicata sta quindi reggendo senza particolari criticità, soprattutto perché nelle terapie intensive di Potenza e Matera non c’è alcun paziente con il Covid-19. Il numero dei ricoverati è in proporzione alto poiché nelle ultime due settimane sono stati trasferiti nell’ospedale San Carlo di Potenza diverse persone provenienti da un paio di case di riposo della provincia. Il loro ricovero, anche se asintomatiche, è stato deciso “più per motivi contumaciali e precauzionali che clinici”. In questo senso, l’assessore Leone ha infatti evidenziato che “in una regione caratterizzata dai piccoli numeri, è sufficiente registrare qualche criticità, come quelle gestite nei giorni scorsi in due case di riposo, per notare un incremento degli indicatori”.