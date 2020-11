Coronavirus in Basilicata, l’appello della Cgil-Cisl: “Nuove assunzioni per la sanità”

I dati di questi giorni “mostrano un numero in preoccupante crescita di positivi al Covid in Basilicata (zona arancione), che richiedono assistenza ospedaliera: l’emersione, in unità operative chiave, di numerose positività tra operatori sanitari del comparto e della dirigenza, mette ancor più sotto pressione tutti i presidi sanitari dell’azienda ospedaliera regionale”. Così, in una nota, Fp Cgil e Cisl Fp, secondo cui “debba essere fatto ogni sforzo per il reperimento immediato e l’assunzione straordinaria di personale a tempo determinato per sostituire gli operatori in malattia e infortunio, scorrendo tutte le graduatorie disponibili, e che si debba procedere col reclutamento a tempo indeterminato di personale attraverso l’utilizzo di tutte le graduatorie esistenti e da nuovi concorsi, anche prevedendo misure straordinarie che riducano i tempi di espletamento e effettiva immissione in servizio, evitando così l’implosione del servizio sanitario regionale sotto l’onda d’urto della pandemia”.