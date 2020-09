Coronavirus in Basilicata: la regione torna a zero contagi

Dopo alcuni giorni, oggi la Basilicata torna a contagi zero: ieri nessuno dei 438 tamponi analizzati è risultato positivo al coronavirus. E l’altra buona notizia contenuta nel quotidiano aggiornamento diffuso dalla task force regionale riguarda tre guarigioni, una delle quali di un cittadino straniero in isolamento in Basilicata.