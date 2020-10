Coronavirus, in Basilicata didattica a distanza dal 23 ottobre al 13 novembre nelle scuole superiori

Dal 23 ottobre al 13 novembre nelle scuole superiori della Basilicata la didattica si svolgerà a distanza per almeno il 50 per cento degli studenti. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione, Vito Bardi. L’ordinanza prevede anche la chiusura dei centri commerciali il sabato e la domenica, ad eccezione di generi alimentari, edicole, tabacchi, farmacie e parafarmacie. Sono sospesi gli sport di contatto, le feste, le sagre e le fiere. Restrizioni anche per bar e ristoranti e chiusura agli estranei delle residenze per anziani.