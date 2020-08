Coronavirus, in Basilicata confermati 4 casi positivi nel Potentino

La conferma di quattro nuovi casi di contagio – per quattro giovani di Palazzo San Gervasio (Potenza) rientrati da una vacanza a Malta – e 13 guarigioni, delle quali 12 che riguardano migranti ospitati in una struttura d’accoglienza: in Basilicata sono queste le due notizie più importanti contenute nel quotidiano aggiornamento sul coronavirus diffuso dalla task force regionale e che stamani fa riferimento agli ultimi 378 tamponi analizzati. Come si era già appreso ieri, i quattro giovani si trovano in isolamento domiciliare. E’ quindi salito a otto il numero dei lucani attualmente positivi, tutti in isolamento domiciliare. E’ invece ancora in attesa di essere dimessa l’unica persona ricoverata in Basilicata, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza: si tratta di una donna moldava comunque risultata negativa anche al secondo tampone. Dall’inizio dell’epidemia, il bilancio lucano parla di 28 vittime, 374 guariti, cinque cittadini stranieri non residenti in Basilicata attualmente positivi e in isolamento domiciliare e di 38 migranti positivi e in isolamento in strutture d’accoglienza. In totale sono stati analizzati 50.626 tamponi, di cui 50.025 risultati negativi.