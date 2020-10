Coronavirus, in Basilicata 36 positivi su 926 tamponi

Su 926 tamponi analizzati ieri in Basilicata, 36 sono risultati positivi: 14 di questi riguardano persone pugliesi. Secondo quanto reso noto dalla task force regionale, ieri sono state registrate anche tre guarigioni. Attualmente, le persone residenti in Basilicata positive sono 351 (20 più dell’ultimo aggiornamento) e restano 35 quelle ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (nessuna in terapia intensiva). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata 35 persone sono morte per il covid-19 e 438 sono guarite; sono stati esaminati 80.332 tamponi, 79.329 dei quali sono risultati negativi.