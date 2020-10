Coronavirus, in Basilicata 9 positivi su 968 tamponi

Su 968 tamponi analizzati ieri in Basilicata, sono stati riscontrati 21 nuovi di casi di positività, 12 dei quali riguardano pugliesi che hanno fatto il test in provincia di Matera. Gli altri 9 sono residenti nella regione. Inoltre la task force regionale ha segnalato due guarigioni. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata, 37 persone sono morte a causa del coronavirus, 457 sono guarite e sono stati esaminati 83.481 tamponi, 82.398 dei quali sono risultati negativi.