Coronavirus, in Basilicata 8 positivi su 1201 tamponi

Ieri in Basilicata sono stati effettuati 1.201 tamponi analizzati per per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 8 sono risultati positivi. Si sono registrate 4 guarigioni – secondo quanto reso noto dalla Task force regionale – e due vittime ospiti di due case di riposo, a Marsicovetere e Brienza (Potenza), le due persone morte nelle ultime ore a causa del coronavirus in Basilicata. Il numero delle vittime dall’inizio dell’epidemia è salito a 37. I lucani attualmente positivi sono 401 (398 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 8 positività di residenti e si sottraggono 3 guarigioni e 2 decessi) e di questi 369 si trovano in isolamento domiciliare.