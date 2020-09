Coronavirus, in Basilicata 7 nuovi positivi su 664 tamponi

In Basilicata ci sono 7 nuovi positivi al Coronavirus. Lo comunica la task force regionale che ha diffuso il consueto bollettino epidemiologico. Ieri sono stati processati 664 tamponi, e le positività riguardano 1 persona residente a Matera, 5 persone residenti a Salandra, reduci da un matrimonio, 1 persona residente ad Altamura in isolamento ad Altamura, diagnosticata in Basilicata (sarebbe una bambina). Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 49 (43 all’ultimo aggiornamento). Attualmente sono 4 i ricoverati presso le strutture ospedaliere lucane: a Potenza una persona è ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’, a Matera nell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ 2 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive e una persona nel reparto di Terapia intensiva.