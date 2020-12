Coronavirus, in Basilicata 67 positivi su 773 tamponi

Ieri in Basilicata sono stati analizzati 773 tamponi: 67 sono risultati positivi, e di questi 66 riguardano persone residenti in regione. La task force regionale ha inoltre segnalato due decessi, così il bilancio delle vittime lucane sale a 216. I guariti registrati nelle ultime 24 ore sono 124 (in totale 3.687) e così il bilancio degli attualmente positivi è sceso da 5.855 a 5.795.