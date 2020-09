Coronavirus, in Basilicata 54 nuovi casi: il totale sale 203

In Basilicata il bilancio del fine settimana è il peggiore dall’inizio dell’epidemia, con 54 nuovi casi positivi al coronavirus su 705 tamponi processati. In particolare – come già reso noto ieri dalla Regione – in una Rsa di Marsicovetere (Potenza) sono stati scoperti 28 contagi, 20 tra gli ospiti e otto tra il personale, mentre un’anziana è morta nell’ospedale San Carlo del capoluogo lucano. Con questo aggiornamento la quota delle persone residenti in Basilicata positive al coronavirus è balzata da 155 dell’ultimo aggiornamento a 203.