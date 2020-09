Coronavirus, in Basilicata 5 positivi su 824 tamponi

Cinque nuovi casi di contagio al coronavirus sono stati registrati in Basilicata dove ieri – secondo quanto reso noto dalla task force regionale – sono stati analizzati 824 tamponi. Nel bollettino diffuso stamani risulta che i lucani attualmente positivi sono 82 (78 in isolamento domiciliare) mentre sei persone affette da covid-19 sono ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (una si trova in terapia intensiva all’ospedale Madonna delle Grazie della Città dei Sassi).