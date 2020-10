Coronavirus, in Basilicata 49 positivi su 990 tamponi

Tre decessi e 49 nuovi casi di coronavirus su 990 tamponi registrati in un solo giorno: per la Basilicata quelli di ieri sono numeri mai visti prima. Il balzo di contagi è avvenuto in coincidenza con il sequestro di una Rsa di Marsicovetere (Potenza), dove ieri sono stati registrati i tre decessi, ai quali va aggiunto un quarto avvenuto giovedì scorso. Le vittime erano residenti a Grumento, Tramutola e Spinoso. Nelle ultime 24 ore sono guarite 4 persone. Il totale delle persone decedute è di 33, il totale dei guariti è di 419. Dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 75.947 tamponi, il totale dei tamponi risultati negativi è di 75.049. Attualmente il totale dei ricoverati presso strutture ospedaliere lucane (Aor e Madonna delle Grazie) ammonta a 16.