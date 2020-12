Coronavirus, in Basilicata 48 positivi su 612 tamponi

In Basilicata continua il calo dei contagi da coronavirus: ieri sono stati analizzati 612 tamponi, dei quali 48 sono risultati positivi. Di questi, 46 riguardano persone residenti in regione e così, con i 53 nuovi guariti (in totale 2.657), i lucani attualmente positivi sono 6.090. Il numero totale dei tamponi molecolari processati ieri “è stato condizionato – è spiegato in un comunicato diffuso dalla Regione – dall’esecuzione dei test rapidi di screening effettuati dagli operatori delle aziende sanitarie”.