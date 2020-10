Coronavirus, in Basilicata 4 positivi su 1.024 tamponi

Un netto calo di contagi: oggi arrivano buone notizie dalla Basilicata dove è stata registrata la positività di soli quattro dei 1.024 tamponi analizzati ieri. La task force regionale ha inoltre segnalato quattro guarigioni. Attualmente, le persone residenti in Basilicata positive sono 317 e 32 sono quelle ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (due sono in terapia intensiva). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata 33 persone sono morte per il covid-19 e 427 sono guarite; sono stati esaminati 77.909 tamponi, 76.979 dei quali sono risultati negativi.