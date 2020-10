Coronavirus, in Basilicata 33 nuovi casi. A Venosa scuole chiuse per 2 settimane

Su 939 tamponi analizzati ieri in Basilicata sono stati registrati 33 nuovi casi di coronavirus. Undici riguardano il comune di Venosa (Potenza), dove la sindaca Marianna Iovanni ha disposto la chiusura delle scuole e la conseguente didattica a distanza per due settimane, fino al 14 ottobre prossimo. I lucani attualmente positivi sono 258 (229 all’ultimo aggiornamento + 31 positivita’ residenti – 2 guarigioni residenti) di cui 248 in isolamento domiciliare.