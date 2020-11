Coronavirus, in Basilicata 326 casi positivi su 2.368 tamponi

In Basilicata (zona arancione) è stato un fine settimana con sette decessi (in totale le vittime lucane sono 85) e 326 nuovi positivi al coronavirus sui 2.368 tamponi processati negli ultimi due giorni. Di questi 326 casi positivi, 281 riguardano persone residenti in Basilicata, il cui totale è salito a 3.906.