Coronavirus, in Basilicata 30 nuovi positivi: il totale sale a 398

In Basilicata, il 10 e l’11 ottobre, sono stati effettuati 1.096 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 30 sono risultati positivi. I lucani attualmente positivi – secondo quanto reso noto dalla Task force regionale – sono 398, dei quali 378 dall’ultimo aggiornamento, e 24 residenti, con quattro guarigioni e 364 persone in isolamento domiciliare. Negli ospedali della Basilicata sono attualmente ricoverate 36 persone. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 82.280 tamponi, di cui 81.205 sono risultati negativi.