Coronavirus, in Basilicata 3 nuovi positivi su 442 tamponi

Tre nuovi casi di contagio da coronavirus sono stati registrati in Basilicata, dove nel fine settimana sono stati analizzati 422 tamponi. Nel bollettino diffuso stamani risulta che i lucani attualmente positivi sono 83 (78 in isolamento domiciliare) mentre sei persone affette da covid-19 sono ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (una si trova in terapia intensiva all’ospedale Madonna delle Grazie della Città dei Sassi).