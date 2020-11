Coronavirus, in Basilicata 295 positivi su 2.371 tamponi

In Basilicata (zona arancione e con tutte le scuole da oggi e fino al 3 dicembre in Dad) continuano ad aumentare i contagi da coronavirus. Ieri sono stati processati 2.371 tamponi: ne sono risultati positivi 295, tra i quali 266 residenti in regione, il cui totale ha così raggiunto quota 4.157 a fronte dei 3.906 dell’aggiornamento di 24 ore prima.