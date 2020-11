Coronavirus, in Basilicata 282 nuovi casi su 2.119 tamponi

Sono 282 i tamponi positivi sui 2.119 analizzati in Basilicata fra sabato scorso e ieri: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che solo 261 dei tamponi positivi riguardano persone residenti in regione. Negli ultimi due giorni si sono registrati undici morti e altre 134 persone sono guarite dal coronavirus, portando il totale generale a 1.730 (quello dei morti è arrivato a 150). I lucani attualmente positivi sono 6.006 e quelli in isolamento domiciliare sono 5.832. In ospedale sono ricoverate 174 persone.