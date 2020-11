Coronavirus, in Basilicata 279 positivi su 1.686 tamponi

Sono 279 i nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore, in Basilicata, dall’esame di 1.686 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che si sono registrati altri sei decessi. I lucani “attualmente positivi” sono 4.995, quelli in isolamento domiciliare sono 4.814. Il totale delle vittime del coronavirus in Basilicata è salito a 110, mentre sono mille i guariti. Nei due ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 181 persone: 13 sono nel reparto di terapia intensiva del “San Carlo” di Potenza e undici nella terapia intensiva del “Madonna delle Grazie” di Matera. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono stati analizzati in Basilicata 137.987 tamponi, 130.704 dei quali sono risultati negativi.