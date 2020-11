Su 1.461 tamponi analizzati ieri in Basilicata 274 sono risultati positivi al coronavirus, rispetto ai 167 su 1.615 delle 24 ore precedenti. Dei 274 casi positivi, 244 riguardano persone residenti in regione, 59 delle quali a Matera. In totale i lucani attualmente positivi sono 2.204 rispetto ai 1.995 di ieri. Nel quotidiano aggiornamento fornito dalla task force regionale è anche reso noto che ci sono stati tre decessi (in totale sono 59 le vittime lucane).