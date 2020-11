Coronavirus, in Basilicata 272 positivi su 2.061 tamponi

In Basilicata, in tre giorni, dal 15 al 17 novembre, sono stati registrati 14 decessi: il totale delle vittime lucane – secondo quanto reso noto dalla task force regionale sul coronavirus – è ora di 99. Sul quotidiano bollettino di aggiornamento sulla pandemia, sono segnalati anche 272 casi positivi sui 2.061 tamponi analizzati ieri. Dei 272 casi positivi, 236 riguardano persone residenti in Basilicata: il totale dei lucani attualmente è ora di 4.335 rispetto ai 4.157 di 24 ore prima.