Coronavirus, in Basilicata 271 positivi su 2.250 tamponi

Un calo significativo di contagi (da 364 a 271, con un numero simile di tamponi rispetto a 24 ore prima) ma cinque decessi in un giorno: un dato molto alto per una regione piccola come la Basilicata. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino di aggiornamento diffuso dalla task force regionale sul coronavirus. In totale le vittime lucane sono 78. Ieri sono stati processati 2.250 tamponi a fronte dei 2.269 del giorno precedente. Dei 271 casi positivi, 263 riguardano persone residenti in Basilicata, il cui totale è salito da da 3.439 a 3.670. Sono invece lievi le variazioni dei numeri dei ricoverati (165 rispetto ai 164 di 24 ore prima) e delle terapie intensive (diminuite da 23 a 21). La task force lucana ha inoltre segnalato 27 guarigioni (in totale 831). Dall’inizio dell’emergenza, in Basilicata, sono stati analizzati 125.266 tamponi, 119.681 dei quali sono risultati negativi.