Coronavirus, in Basilicata 265 positivi su 1.643 tamponi

Un balzo dei contagi: per la prima volta dall’inizio della pandemia, in Basilicata, in un solo giorno i nuovi casi positivi hanno superato (e di molto) i 200. In particolare – secondo quanto reso noto dalla task force regionale – ne sono stati registrati 265 su 1.643 tamponi processati. Di questi 265, 224 riguardano persone residenti in Basilicata. In aumento anche il numero delle persone ricoverate con il covid negli ospedali lucani (da 98 a 104) e di quello in terapia intensiva (da undici a 15, sei al San Carlo di Potenza e nove al Madonna delle Grazie di Matera).