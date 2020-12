Coronavirus, in Basilicata 25 positivi su 151 tamponi

Venticinque dei 151 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al covid-19 e, di essi, solo 23 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale. Si è registrata anche la morte di una persona, residente però in Puglia e quindi non conteggiata in Basilicata (dove, di conseguenza, restano 235 le vittime del coronavirus). I nuovi guariti sono 20: dall’inizio dell’epidemia, hanno superato la malattia 4.139 lucani. In regione i positivi residenti sono 5.780, dei quali 5.684 sono in isolamento domiciliare. Sui 96 ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera, sette sono in terapia intensiva.