Coronavirus, in Basilicata 228 positivi su 1.615 tamponi

Dopo un giorno di lieve calo, in Basilicata (regione nella zona arancione) tornano a salire, seppur lievemente, i contagi da coronavirus: sono 228 i casi positivi sugli ultimi 1.615 tamponi analizzati, mentre 24 ore prima erano stati 189 su 1.456. Di questi 228, 185 riguardano persone residenti in Basilicata (il totale degli attualmente positivi è così cresciuto da 3.012 a 3.187). La task force regionale ha anche segnalato tre decessi, con il totale delle vittime lucane che è ora di 72. Aumento minimo (da 152 a 153) per i ricoverati, con le terapie intensive stabili a 19. Sono state invece registrate sette guarigioni (in totale 758). Dall’inizio dell’emergenza sono stati analizzati 120.747 tamponi, 115.787 dei quali sono risultati negativi.