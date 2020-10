Coronavirus, in Basilicata 22 nuovi casi: il totale sale a 331

In Basilicata ieri, su 737 tamponi analizzati, sono stati riscontrati 22 nuovi casi di coronavirus. Inoltre – secondo quanto reso noto dalla task force – sono state registrate anche sette guarigioni. Attualmente, le persone residenti in Basilicata positive sono 331 e 35 sono quelle ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (nessuna in terapia intensiva). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata 35 persone sono morte per il covid-19 e 436 sono guarite; sono stati esaminati 79.406 tamponi, 78.439 dei quali sono risultati negativi.