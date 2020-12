Coronavirus, in Basilicata 201 positivi su 2.074 tamponi

Duecentouno dei 2.074 tamponi analizzati in Basilicata nello scorso fine settimane sono risultati positivi, ma solo 185 appartengono a residenti in regione: lo ha reso noto la task force regionale. In due giorni, comunque, in Basilicata vi sono state undici nuove vittime del coronavirus (ora sono in totale 177), mentre i guariti sono stati 195 (il loro numero complessivo è di 2.406). I lucani attualmente positivi sono 6.194, dei quali 6.054 sono in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate in ospedale sono 140 ma solo16 sono nelle terapie intensive.