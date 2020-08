Due casi di positività al coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata, sui 330 tamponi analizzati: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che si tratta di “persone di nazionalità estera e provenienti da stato estero in isolamento in Basilicata”. I residenti in Basilicata positivi sono 12 e sono tutti in isolamento domiciliare.