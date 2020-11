Coronavirus, in Basilicata 189 positivi su 1.456 tamponi

Nel primo giorno da regione ‘arancione’, la Basilicata fa registrare tre decessi (in totale 69) e un calo dei contagi: su 1.456 tamponi processati sono stati riscontrati 189 casi positivi (168 dei quali riferiti a persone residenti in Basilicata, 46 a Matera). Ieri – secondo quanto reso noto dalla task force regionale – erano risultati positivi 264 su 1.571 test. Con questo aggiornamento le persone residenti in Basilicata attualmente positive sono diventate 3.012.