Coronavirus, in Basilicata 170 positivi su 1.451 tamponi

In Basilicata, per il secondo giorno consecutivo, nel quotidiano bollettino di aggiornamento, la task force regionale sul coronavirus non ha segnalato nuovi decessi. Le vittime lucane restano quindi ferme a 150. Sono invece 80 le guarigioni registrate ieri. Stabile la quota giornaliera dei positivi: nelle ultime 24 ore sono stati 170 (154 dei quali riguardano residenti in regione) su 1.451 tamponi analizzati. Ieri ne erano stati comunicati 163 su 1.476 test.