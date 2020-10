Coronavirus, in Basilicata 166 positivi su 1.703 tamponi

Anche in Basilicata – attualmente la regione con l’Rt (1,04) più basso – continua a crescere il numero dei contagi e dei ricoverati, passati in 24 ore da 81 a 90 (sette dei quali in terapia intensiva). Secondo quanto reso noto dalla task force regionale, ieri sono stati analizzati 1.703 tamponi: 166 positivi, dei quali 114 riguardano cittadini residenti in Basilicata (saliti da a 1.220 a 1.328) e 52 altrove. Registrato anche un nuovo decesso: il totale delle vittime è ora di 49.