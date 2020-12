Coronavirus, in Basilicata 158 positivi su 1.701 tamponi

In Basilicata si mantiene stabile – ma comunque in netta riduzione rispetto alla scorsa settimana – la quota giornaliera di contagi da coronavirus e oggi la task force regionale segnala un netto calo del numero ricoverati, da 185 a 168, e delle terapie intensive, da 24 a 20. Nel bollettino di aggiornamento, sono stati inoltre registrati tre decessi, che fanno salire a 158 il totale delle vittime lucane. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.701 tamponi, dei quali 158 sono risultati positivi, ma di questi solo 139 riguardano persone residenti in regione. Ieri i positivi erano stati 142 su 1.700 test. Sono state registrate anche 100 guarigioni (2.056 dall’inizio della pandemia) Il numero degli attualmente positivi è ora di 6.243 (ieri era 6.207). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 158.358 tamponi, 147.800 dei quali sono risultati negativi.